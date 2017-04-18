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Ercoşkun, “Teşekkürler Bolu, teşekkürler Türkiyem”

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Ercoşkun, “Teşekkürler Bolu, teşekkürler Türkiyem”
Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, referandum sonrası teşekkür ziyaretleri yaptığı seçmenlere, "16 Nisan Demokrasi Bayramı'nı bize hediye eden hemşerilerim, kardeşlerim; Millet olarak tarih yazdık, darbe Anayasası'na son verdik.

Haber: BMA

Cumhuriyetimizi güçlendiren, millet iradesini esas alan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne EVET dedik" ifadeleriyle seslendi ve teşekkürlerini sundu.

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliğinin kabul edildiği referandum sonrası, tabiri caizse teri soğumadan teşekkür ziyaretlerine başladı. Milletvekili Ercoşkun, meclis çalışmaları öncesi, İzzet Baysal Caddesi'nde işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Ercoşkun, ziyaret duraklarında biraraya geldiği vatandaşlara da Anayasa değişikliğine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Milletvekili Ercoşkun, sosyal medyada takipçileriyle paylaştığı o sıcak teşekkür buluşmaları için şu ifadeleri kullandı: "Teşekkür ziyaretlerimize İzzet Baysal Caddesinden başladık. Teşekkürler Bolu! Teşekkürler Türkiyem! Millet olarak tarih yazdık, darbe Anayasası'na son verdik. Cumhuriyetimizi güçlendiren, millet iradesini esas alan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine EVET dedik. 16 Nisan Demokrasi Bayramı'nı bize hediye eden Bolu halkına şükranlarımızı arz ederim."

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