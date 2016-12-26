Ercoşkun'a “Fahri Başkanlık” görevi

Bolu'da esnaf odaları başkanları, Bolu esnafına zor günde sahip çıkacak Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin kurulumuna sağladığı destek ve katkılardan dolayı Milletvekili Ali Ercoşkun'a teşekkür etti ve Ercoşkun'a “Fahri Başkanlı

Ercoşkun, Bolu esnafının her daim yanında ve arkasında olduğunu belirterek, “Devletine ve milletine son derece bağlı Bolu esnafı ve Bolu halkı herşeyin en iyisine layık. Bolu halkına ne kadar hizmet etsek az. Kooperatifimizin Bolu'ya hayırlu ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun Bolu'da yeni bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kurulması için kendisinden yardım ve destek isteyen esnaf odaları başkanları ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda yaptığı temaslar başarıyla sonuçlandı ve Bolu'da yeni bir oluşumla Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kuruldu.

Milletvekili Ercoşkun, Terziler Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Şoförler Odası Başkanı Nihat Alpat Öztürk, Berberler Odası Başkanı Nezahet Gökçeoğlu, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Tekin Eser, Manavcılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, Demirciler Odası Başkanı Metin Bozoğlu, Lokantacılar, Pastacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak ve Bolu Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Kalaycı önderliğindeki yeni kooperatifin yöneticileri ile Gölcük Tabiat Parkı'nda buluştu ve esnaf temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

ÖZTÜRK: “EN BÜYÜK DESTEĞİ MİLLETVEKİLİMİZ ALİ ERCOŞKUN'DAN GÖRDÜK”

Şoförler Odası Başkanı Öztürk konuşmasında, “Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin kurulum süresince bizlere en büyük desteği veren Milletvekilimiz Ali Ercoşkun olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

KALAYCI: BOLU'DA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Kahveciler Odası Başkanı Kalaycı ise, “Esnaf arkadaşlarımızda bilsinler ki; Vekilimiz Ali Ercoşkun’un sayesinde Bolu’da bir ilk gerçekleşti. İnşallah esnafımız hakkında hayırlısı olur. Esnafımıza bir kazanım sağlayabilirsek, ne mutlu bizlere” ifadelerini kullandı.

ABAK: MİLLETVEKİLİMİZ FAHRİ BAŞKANIMIZDIR

Lokantacılar, Pastacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak ise, konuşmasında yeni oluşuma sağladığı büyük katkı ve destekten dolayı Milletvekili Ercoşkun'u Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Fahri Başkan'ı olarak tanımladı. Abak, şöyle konuştu: “Milletvekilimiz Sayın Ali Ercoşkun, kooperatifimizin aynı zamanda kurucu üyesi. Eğer Milletvekilimiz olmasaydı, emin olun bu kooperatif bugün olmazdı, kurulamazdı. Bir anlamda da kendilerini fahri başkanımız olarak tanımlamak istiyorum. Türkiye’de kurulan son kooperatif bizim kooperatifimiz.”

ÖZTÜRK: MUHALİF BİR KURULUŞ DEĞİLİZ

Oda başkanlarının açıklamaları sonrası bir kez daha konuşan Öztürk, Köroğlu Kooperatifi'nin bir diğer esnaf kooperatifi karşısında muhalif bir kuruluş olmadığının altını çizerek, “Bir önceki kooperatif karşısında muhalif olmamız gibi bir durum söz konusu değil. Bir diğer kooperatif Bolu'da 500 milyon lira kredi kullanılmasını sağladıysa, bu yeni kooperatifimiz sayesinde Bolu'ya daha fazla kazanım sağlanacak. Ortada nuhalefet durumu yok. Amacımız da bu” ifadelerini kullandı.

“BOLU HALKI VE ESNAFIMIZ HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK”

Milletvekili Ercoşkun ise, esnaf odaları başkanlarının yeni oluşumdan duydukları memnuniyeti içeren ve kendisine yönelik teşekkür konuşmaları sonrası şunları söyledi: “Türkiye'nin göz bebeği bir mekanda, Gölcük'te esnaflarımız ve esnaf temsilcilerimizle birlikteyiz. Esnafımızın sorunları karşısında sessiz kalmamız mümkün değildi. Parti içerisinde istişare ettikten sonra bu noktada sizlerle birlikte bu süreci takip etmeye başladık. Sürecin başında, 'Bu iş zor. Eğer bu işi sonuna dek takip edecekseniz bu işe girişelim' diye sizlerle konuşmuştum. Sizde bu işe sahip çıktınız, sonuna dek takip ettiniz. Bu noktada ben de sizlere teşekkür ediyorum.

MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN'DAN BAKAN TÜFENKÇİ'YE TEŞEKKÜR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı aynı zamanda AK Parti Yozgat Milletvekilimiz Abdülkadir Ergün. Kendisi arkadaşımız, dostumuzdur. Sayın Ergün'ün konfederasyon yönetiminde ekibiyle birlikte sergilediği başarılı yönetim esnafımızın ciddi manada soluk almasına vesile oldu. Abdülkadir Bey'e bu noktada Bolu'ya sağladığı destekten dolayı da teşekkür ediyorum.

Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkçi, Bakan Yardımcımız Fatih Çiftçi bizim bu talebimiz karşısında olumlu yaklaşım sergilediler. Kendilerine Bolu halkı adına şükranlarımı sunuyorum.

Çıkan bir genelge var ve bu genelge sayısı bin üyeden az oluşumların kooperatifleşmesini engelliyor. Dolayısıyla Köroğlu Kooperatifi kurulumu gerçekleşen son kooperatif oldu.

Bolu esnafı ve Bolu halkı herşeyin en iyisine layık. Tüm Bolu halkı devletine ve milletine sonuna kadar bağlıdır. Birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşanması gereken bugünlerde böylesine ülkesinin arkasında dimdik duran Bolu halkına ne kadar hizmet etsek az. Kooperatifimizin Bolu'ya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”