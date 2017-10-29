Ercoşkun’dan “Barış ve kardeşlik” vurgusu

​AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Ercoşkun, Cumhuriyet’in ilanının 94’üncü yıldönümünü kutladığı mesajında, Kuzey Irak’taki terör olayları ve etnisite ayrış

Milletvekili Ercoşkun, mesajında, Cumhuriyetin milli birlik ve beraberliğin nişanesi olduğuna dikkat çekerek, “Aziz milletimizin kahramanca yazdığı destanlar sonrası, 29 Ekim 1923'te gerçekleşen Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altında yaşamayan, bağımsızlığına düşkün aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin bir ifadesidir. Millet olarak büyük zafere ulaştığımız kutlu milli mücadelemiz olan cumhuriyetimizin ilan edilişinin 94. yıldönümünü aynı gururla, heyecanla ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız” dedi. Milletvekili Ercoşkun, Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajındaki ifadelerinin devamında, Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmeleri hatırlattı ve bölgedeki etnisite ayrıştırma girişimleri karşısında, Türk Milleti’ne birlik ve beraberlik çağrılarını yineledi.

“BÖLÜCÜ HİÇBİR UNSURUN KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYİZ”

Milletvekili Ercoşkun, şöyle konuştu; “Etrafımızda yaşanan bütün olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye Cumhuriyeti bugün, demokratik gelişme ve ekonomik kalkınmasını birlikte sağlayarak bölgesine istikrar ve refah ihraç eden bir ülke haline gelmiştir. Büyük Türk Milleti sahip olduğu değerlere her ne koşul altında olursa olsun sahip çıkan, kardeşliği din, dil, ırk, mezhep gibi bölücü unsurlara feda etmemeye yeminli bir millettir. 94 yıl önce yaşananlar, bizlere bugünümüzü armağan edenlerin zaferiydi. Bu zafer çok az Millete nasip olacak kadar büyük ve onurlu bir sorumluluğu temsil etmekteydi. Türk Milleti tarih boyunca verdiği mücadelelerle, milletin esaret altında tutulamayacağını bir kez daha göstermiştir. Milletimizin bu onurlu mücadelesi, birçok mazlum millet için de örnek olmuştur.Hem bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluk ağır ancak, bir o kadar da gurur vericidir. Bu bilinçle her gün bir basamak daha yükselmek için neler yapabileceğimizin hesabını yapmalı, emanetçisi olduğumuz mirası bizden sonrakilere çok daha iyi koşullar altında teslim etmeliyiz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarından hareketle, yakaladığımız siyasi ve ekonomik istikrarı sürdürme gayreti içerisinde olacak, milletimizin refah seviyesini daha da yükseltme çabası göstermeye devam edeceğiz.”

MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANDI

Milletvekili Ercoşkun, Cumhuriyet’in ilanının 94’üncü yıldönümünü kutladığı mesajının son bölümünde, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.