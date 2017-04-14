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Ercoşkun’dan Mehmet Aydın açıklaması

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Ercoşkun’dan Mehmet Aydın açıklaması
Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, eski MHP Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın’ın açıklamalarına avukat kanalıyla cevap verdi.

Haber: Uğur Balaban

Ali Ercoşkun, Aydın’ın açıklamalarına avukatı Mehmet Emin Güz aracılığıyla cevap verdi. Ercoşkun, Aydın’ı bir muhatap olarak kabul etmediğini ve kendisine iftira atıldığını belirterek “Söz konusu haberde beyanatta bulunduğu belirtilen Mehmet Aydın’ın siyasi bir vasfı ya da temsil gücü bulunmayıp muhatap olarak kabul edilemez. Müvekkil üzerinden isim duyurmaya yönelik siyasi düzeyden yoksun, hakaret ve iftira içerikli beyanatlarının tartışmaya açılmasının kamuoyuna bir haksızlık olacağı değerlendirilmiştir” ifadelerini kullandı.

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