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Erdoğan, Geredelilere sürpriz yaptı

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Erdoğan, Geredelilere sürpriz yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geredeliler Derneğinin Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlediği '15 Temmuz Gazileri Geredelilerle Buluşuyor' etkinliğine telefonla canlı olarak bağlanarak sürpriz yaptı.

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Haber; Bulut ALTUNDAL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geredeliler Derneğinin Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlediği '15 Temmuz Gazileri Geredelilerle Buluşuyor' etkinliğine telefonla canlı olarak bağlanarak sürpriz yaptı. Sala ve Kur'an tilaveti ile başlayan gecenin açılış konuşmasını yapan Geredeliler Dernek Başkanı Cafer Alagöz, "15 Temmuz gecesi 2 şehit ve 54 gazimiz var. Vatanın bekası için meydanlara inen Geredeliler her daim devletine sadıktır. Bunun en somut göstergesi hemşerilerimizin 15 Temmuz'da gösterdiği iradedir" ifadelerini kullandı.

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GECENİN SÜRPRİZİ

Gaziler Havva Altuntaş ile Hüseyin Demir'in 15 Temmuz gecesini anlattığı etkinlikte AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, ANFA Genel Müdürü Ramazan Arslan ile GERKAV Başkanı Ziya Kahraman da bir konuşma yaptı. Gecenin sürprizi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla bağlanması oldu. Erdoğan, Geredelileri 15 Temmuz gecesi ülkelerine, istiklallerine ve istikballerine sahip çıktıkları için tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar Geredeliler her zaman yanımızda yer aldı, bundan sonra da yanımızda yer alacaklarına inanıyorum. Pazar günü yapılacak olan bu halk oylamasında özellikle Ankara'daki Geredeli kardeşlerimin, Bolu Gerede ile irtibatlarını çok daha sıkı tutmasını ve Gerede'de sandıkların patlatılmasını, Ankara'da ise tüm Geredeli kardeşlerimin bütün komşularıyla çok ciddi bir dayanışma içinde olarak bunun sandığa yansımasını sağlayacaklarına inanıyorum" dedi.

 

BİRLİĞE VESİLE OLSUN

Programa katılanlara selamlarını gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan Pazar gününün ülkemiz için milletimiz için birliğe, beraberliğe vesile olmasını diliyorum" temennisinde bulundu. Yoğun katılımın yaşandığı gecede 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile gazilerine derneğin bir de sürprizi oldu. Geredeliler Derneği tarafından şehit aileleri ile gazileri umreye götürme kararı alındığı açıklandı.

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