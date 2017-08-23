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Erdoğan veda ediyor

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Erdoğan veda ediyor
Bolu'ya tayini çıkan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan Edirne’ye veda ediyor. Yeni müdür Erdoğan’ın bayramdan hemen sonra Eylül ayı başında Bolu’da göreve başlaması bekleniyor.

Haber; Erol DEĞİRMENCİ

Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Bolu Emniyet Müdürü olarak atanan Erdoğan'ı Edirne’deki makamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ziyaret etti. Hacıoğlu, hüzünlü bir ziyaret gerçekleştirmenin burukluğunu yaşadığını ifade ederek, "İyi bir arkadaş ve dostu Bolu'ya gönderiyoruz. Karakteri ve duruşuyla örnek bir bürokrat olarak gönüllere taht kuran, mütevazi kişiliğiyle örnek olan çalışkan arkadaşımızı uğurluyoruz. Dostluklar ebedi mesafelerin hiçbir anlamı ve hududu yok. Başarılarıyla daha nice güzel görevlerde göreceğimiz değerli dostuma hayırlı vazifeler diliyorum." dedi.

Güneren de Erdoğan'ın sakinliği ve krizleri çözmesindeki başarılı tavrının tüm yöneticilere de örnek olduğunu ifade etti. Erdoğan'da Edirne'yi hiçbir zaman unutmayacağını belirtti. Hacıoğlu ve Güneren, Erdoğan'a Muradiye Camisi çinilerinin esinlenerek hazırlanan tablo armağan etti.

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