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ERPİLİÇ KALİTE ÇITASINI YÜKSELTECEK

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ERPİLİÇ KALİTE ÇITASINI YÜKSELTECEK
Türkiye’nin ve Bolu’nun önde gelen firmalarından Bolu Kalite Yem Sanayi, geçtiğimiz günlerde Erpiliç Entegre Tavukçuluk firmasına satılmıştı. Edinilen bilgilere göre Erpiliç devir işlemlerini gerçekleştirmek için harekete geçti.

1995 yılında Türkiye'de ilk defa ambalajlanmış tabaklı hindi etini mutfağımıza sunan öncü kuruluşlardan Erbayram ailesine ait olan Bolu Kalite Yem Sanayi, yine beyaz et sektöründe öncü firmalardan biri olan Erpiliç tarafından geçtiğimiz aylarda satın alınmıştı.

ERPİLİÇ DEVİR İŞLEMLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından, Bolu Kalite Yem Sanayi Anonim Şirketi'nin devralınması işlemine izin verilmesi talebi ile Rekabet Kuruluna başvurulduğu öğrenildi.

ERPİLİÇ GÜCÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYOR

Tüketicilere en kaliteli ürünleri sunarak dünyanın sayılı piliç üreticileri arasına girmeyi hedefleyen Erpiliç, 1969 yılında 200 civcivle başladığı üretim sürecinden günümüze kadar hızla büyümüş, şu anda 2300 çalışan, 1300 üreticisi ve 70 bayisi ile faaliyetine devam etmektedir.

Yeni ürünler geliştirmeye büyük önem veren, pazarını genişletme ve geliştirme doğrultusunda her gün bir adım daha ileri giden Erpiliç, ürün çeşitlendirme ve geliştirme konusunda da büyük adımlar atmaya devam ediyor. Bolu Kalite Yem Sanayisini de bünyesine katmaya hazırlanan Erpiliç, sürekli teknolojiye ve insana yatırım yaparak kalite anlayışından vazgeçmiyor, istikrarlı büyüme trendinde pazar payını büyüterek yoluna devam ediyor.

BMA

 

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