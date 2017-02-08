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Ertem kayakçılara başarılar diledi

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Ertem kayakçılara başarılar diledi
11-18 Şubat 2017 tarihlerinde Erzurum ilimizde düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları,Kış Festivalinde (EYOF) ülkemizi kayaklı koşuda temsil edecek 8 sporcudan 3'ü Bolu'lu.

Haber: Uğur BALABAN

 Bolu adına yarışacak olan sporcular Gerede Arkut Sporcu Eğitim Merkezi'nin yetiştirdiği Ayşenur Duman, Songül Yardımcı ve Hamit Tarık Aydın. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem şunları söyledi: "Bu başarıda emeği geçen başta çok değerli sporcularımız ve sporcu ailelerimize, antrenörlerim Sn.Haydar Çetinkaya, Sn. Kelime Çetinkaya, Arkut Sporcu Eğitim Merkezi tesis amirim Sn. Saim Soykuvet ve Gerede İlçe Müdürüm Sn. Mustafa Kocakaya 'ya ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar dilerim" dedi.

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