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Ertem polisleri unutmadı

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Ertem polisleri unutmadı
Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yıl dönümü ve Polis Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Ertem, mesajında şunları söyledi; "Vatandaşlarımızın esenliği ve güvenliğini temin etmek amacıyla, 172 yıl önce kurulan Polis Teşkilatımız, kamu düzeninin sağlanması huzur ve barış ortamının devamı için, üstün görev anlayışı içinde cansiperane gayretlerini sürdürmektedir. Kanun hâkimiyetini sağlama ve suçlularla mücadele gibi önemli bir görevi yerine getirerek, toplumumuzdaki huzur ve güven ortamını tesis eden Polis Teşkilatımızın, bu anlamlı haftası ve “Polis Günü”, Emniyet teşkilatının organizasyonunda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. “Polis Haftası” içinde düzenlenen etkinliklerin, Polis-Halk işbirliğinin sağlanması, halkın sevgi, saygı ve desteğinin kazanılması, bu mesleğin ve yapılan hizmetlerin toplum yaşamı için öneminin vurgulanması, hizmetlerin daha çağdaş ve verimli şekilde yürütülmesi için polislerimize bir mesaj verilmesi bakımından da, büyük önemi bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 172. Yıl dönümünü kutlar, bünyesinde görev yapan değerli polislerimize bir kez daha halkımız ve şahsım adına teşekkürlerimi sunarken, vazifesini yerine getirirken şehit olan polislerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."

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