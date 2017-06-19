Ertem’den büyük müjde

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem Bolu’da kurulacak olan Sporcu Fabrikası’nın ihalesinin hafta sonunda yapıldığını söyledi.

Haber: Barış Güzeltürk

ASKF tarafından düzenlenen iftarda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem müjdeleri ard arda sıraladı. Bolu’nun spor kenti olma yolunda önemli adımlar attığını söyleyen Ertem, göreve geldiklerinde Türkiye’de 32.sırada bulunan Bolu ilinin bu yıl 7.sıraya kadar yükseldiğini ve ilk 3’e girmek üzere olduğunu kaydetti. Ertem şöyle konuştu: “Bolu ili çok yakında sporcu fabrikasına kavuşuyor. Sporcu fabrikamız Karaçayır’da bulunan atletizm pistinin yanına yapılacak. İhalesi 13 milyon bedelle tamamlanmıştır. İl Müdürlüğümüz de sporcu fabrikasının yanına getirilecektir. Diğer yandan Kalıcı Konutlar Mevkisine çim hokeyi yapılacaktır. Etüt çalışması yapıldı. Atletizm A Milli Takımı, Basketbolda altyapı takımlarının tamamı ve grekoromen güreş milli takımları ilimizde kamp yapmaya devam etmektedir. Atletizm takımı 2 ya burada kalacak. Basketbol takımları ise 1.5 ay civarında Bolu’da olacak. Spor kenti olma yolunda koşuyoruz. Hiçbirşey için geç kalmadık. Abant’a 2 tane doğal futbol sahası yapıyoruz. Devamına tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları yapıyoruz. Geriye kalan sporcu yetiştirmek ve başarılarıyla övünmek olacak. Bütün başarı Bolu’daki antrenörlerindir. Şimdiden bayramınız ve Babalar Gününüz kutlu olsun.”