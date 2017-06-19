  • BIST 99.332
  • Altın 140,875
  • Dolar 3,5188
  • Euro 3,9265
  • Bolu 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C

Ertem’den büyük müjde

»
Ertem’den büyük müjde
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem Bolu’da kurulacak olan Sporcu Fabrikası’nın ihalesinin hafta sonunda yapıldığını söyledi.

Haber: Barış Güzeltürk

ASKF tarafından düzenlenen iftarda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem müjdeleri ard arda sıraladı. Bolu’nun spor kenti olma yolunda önemli adımlar attığını söyleyen Ertem, göreve geldiklerinde Türkiye’de 32.sırada bulunan Bolu ilinin bu yıl 7.sıraya kadar yükseldiğini ve ilk 3’e girmek üzere olduğunu kaydetti. Ertem şöyle konuştu: “Bolu ili çok yakında sporcu fabrikasına kavuşuyor. Sporcu fabrikamız Karaçayır’da bulunan atletizm pistinin yanına yapılacak. İhalesi 13 milyon bedelle tamamlanmıştır. İl Müdürlüğümüz de sporcu fabrikasının yanına getirilecektir. Diğer yandan Kalıcı Konutlar Mevkisine çim hokeyi yapılacaktır. Etüt çalışması yapıldı. Atletizm A Milli Takımı, Basketbolda altyapı takımlarının tamamı ve grekoromen güreş milli takımları ilimizde kamp yapmaya devam etmektedir. Atletizm takımı 2 ya burada kalacak. Basketbol takımları ise 1.5 ay civarında Bolu’da olacak.  Spor kenti olma yolunda koşuyoruz. Hiçbirşey için geç kalmadık. Abant’a 2 tane doğal futbol sahası yapıyoruz. Devamına tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları yapıyoruz. Geriye kalan sporcu yetiştirmek ve başarılarıyla övünmek olacak. Bütün başarı Bolu’daki antrenörlerindir. Şimdiden bayramınız ve Babalar Gününüz kutlu olsun.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Abdullah Hoca Boluspor’dan ayrıldı19 Haziran 2017 Pazartesi 12:59
  • Hagi’nin takımı Bakü’ye boyun eğdi19 Haziran 2017 Pazartesi 12:50
  • Bakü Gölcük’te stres attı19 Haziran 2017 Pazartesi 12:44
  • BOLU'YA BİR HAKEM DAHA19 Haziran 2017 Pazartesi 12:24
  • Bolu’da en çok Cimbomlu var19 Haziran 2017 Pazartesi 12:03
  • Sağlam’ın annesi Bolu’da yoğun bakımda18 Haziran 2017 Pazar 11:40
  • Antrenörümüz ve Oyuncularımıza Milli Davet18 Haziran 2017 Pazar 11:37
  • Boluspor lisansı aldı18 Haziran 2017 Pazar 11:36
  • Boluspor 15.sırada18 Haziran 2017 Pazar 11:33
  • Milli Takım Bolu’da bir ilki gerçekleştirdi18 Haziran 2017 Pazar 11:32
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim