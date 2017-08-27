Ertuğrul Taşkıran’dan destek

Fenerbahçe’nin Makedon temsilcisi Vardar’a 2-1 yenilmesinin ardından Bolusporlu kaleci Ertuğrul Taşkıran, eski takım arkadaşlarına destek için bir fotoğrafını paylaştı.

Haber: Semih BAYKAL

Fenerbahçe, geçtiğimiz akşam UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Makedon temsilcisi Vardar’a 2-0’lık mağlubiyetin rövanşında 2-1’lik skor ile yine mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. Fenerbahçe’nin yenilgisinin ardından şu an Boluspor’da forma giyen kaleci Ertuğrul Taşkıran, eski takım arkadaşlarına destek için twitter hesabından geçen yıl Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaştığı ve kendisinin de forma giydiği Monaco maçından bir fotoğraf paylaştı. Ertuğrul’un attığı tweet yüzlerce kişi tarafından paylaşılırken binlerce beğeni aldı. Ayrıca fotoğrafın altına yüzlerce Fenerbahçeli taraftar yorum yaparak “Özledik” mesajı verdiler.