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Es-Es, Boffin'e duacı!

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Es-Es, Boffin'e duacı!
TFF 1. Lig'de 16. haftanın açılış mücadelesinde Eskişehirspor deplasmanda Büyükşehir Gaziantepspor'u Erkan Zengin'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Haber: Erol Değirmenci

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Bülent Yıldırım, Baki Tuncay Akkın, Uygar Bebek

Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Ramazan Kahya, Gökhan Alsan, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammed Himmet Ertürk, Gökhan Sazdağı (Dk. 79 Kojic), Erdal Güneş, Ekigho (Dk. 70 Marinkovic), Kalu, Okan Derici (Dk. 46 Muhammet Reis)

Eskişehirspor: Boffin, Dorukhan Toköz, Tarık Çamdal, Akaminko, Hasan Hüseyin Acar, Uğur İnceman, Hürriyet Gücer, Erkan Zengin (Dk. 90+4 Meye), Ofoedu (Dk. 85 Murat Uçar), Ramazan Övüç (Dk. 90+1 Semih Şentürk), Bruno

Gol: Dk. 67 Erkan Zengin (Penaltıdan) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Gökhan Alsan (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 51 Ramazan Övüç, Dk. 81 Akaminko, Boffin (Maç bitiminde) (Eskişehirspor)

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