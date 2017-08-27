Es-Es kazanamıyor: 2-2

Haber: Semih BAYKAL
STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan - Akaminko, Semih Güler, Aykut (Dk.63.Uğur İnceman), Bilal Aziz (Dk.74 Ofoedu), Kaan, Dorukhan, Hürriyet, Hasan Hüseyin, Hasan Ayaroğlu, Bruno
DENİZLİSPOR: Zeki - Taha, Ömer, Moritz (Dk.80 Cihan), Kappel, Burak, Taşkın, Sankoh (Dk.60 Berkan), Kerem Can, Barış Örücü, Yasin (Dk.90+2 Şevki)
GOLLER: Dk.10, Dk.76 Hasan Ayaroğlu, (Eskişehirspor), Dk.73 Kappel, Dk.86 Kerem Can (Denizlispor)
SARI KARTLAR: Akaminko, Bruno, Bilal Aziz (Eskişehirspor). Sankoh, Kerem Can, Yasin, Kappel, Cihan (Denizlispor)