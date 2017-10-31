Eski rektöre mobing şoku

Abant İzzet Baysal Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, üniversitede bir akademisyene mobbing uyguladığı gerekçesi ile yargılandığı mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

AİBÜ eski rektörü ve FETÖ / PDY soruşturması kapsamında sanık olarak yargılanan Prof. Dr. Hayri Coşkun’un adı bir skandala karıştı. Edinilen bilgiye göre, Coşkun rektör olduğu dönemde üniversitenin Tıp Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Hasan Kurtoğlu’na mobbing uyguladı. Kurtoğlu, kendisine uygulanan mobbing sonrası eski rektör Coşkun’dan davacı oldu. Olayın Bolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, Coşkun ve Kurtoğlu’nun gıyabında geçen duruşmada karar verildi. Coşkun avukatı yolu ile iddiaları reddetmesine rağmen mahkeme heyeti tarafından 5 bin TL manevi tazminat ödeme cezasına çarptırıldı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde her zaman var olan Mobbing iddiaları da bu mahkeme kararı ile netlik kazanmış oldu. Prof. Dr. Hayri Coşkun ise AİBÜ’nün ilk mobbing cezası alan rektörü olarak tarihe geçti.