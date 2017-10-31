 eryaman escort , ankara escort bayan, escort ankara, bursa escort - ankara escort
  • BIST 109.326
  • Altın 154,840
  • Dolar 3,7724
  • Euro 4,3910
  • Bolu 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C

Eski rektöre mobing şoku

»
Eski rektöre mobing şoku
Abant İzzet Baysal Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, üniversitede bir akademisyene mobbing uyguladığı gerekçesi ile yargılandığı mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

AİBÜ eski rektörü ve FETÖ / PDY soruşturması kapsamında sanık olarak yargılanan Prof. Dr. Hayri Coşkun’un adı bir skandala karıştı. Edinilen bilgiye göre, Coşkun rektör olduğu dönemde üniversitenin Tıp Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Hasan Kurtoğlu’na mobbing uyguladı. Kurtoğlu, kendisine uygulanan mobbing sonrası eski rektör Coşkun’dan davacı oldu. Olayın Bolu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, Coşkun ve Kurtoğlu’nun gıyabında geçen duruşmada karar verildi. Coşkun avukatı yolu ile iddiaları reddetmesine rağmen mahkeme heyeti tarafından 5 bin TL manevi tazminat ödeme cezasına çarptırıldı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde her zaman var olan Mobbing iddiaları da bu mahkeme kararı ile netlik kazanmış oldu. Prof. Dr. Hayri Coşkun ise AİBÜ’nün ilk mobbing cezası alan rektörü olarak tarihe geçti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 Kasım’da Gerede açıklayacak31 Ekim 2017 Salı 09:04
  • Ev kullanılmaz hale geldi31 Ekim 2017 Salı 08:56
  • Bolu bütünşehir mi oluyor30 Ekim 2017 Pazartesi 23:35
  • Zirai don uyarısı30 Ekim 2017 Pazartesi 23:33
  • Köyden kaçış devam ediyor30 Ekim 2017 Pazartesi 23:32
  • Vekilin tepkisi çok sert oldu30 Ekim 2017 Pazartesi 23:28
  • Yoğun istek üzerine ikincisi başlıyor30 Ekim 2017 Pazartesi 14:24
  • Oran İYİ partisini değerlendirdi30 Ekim 2017 Pazartesi 12:40
  • Eratalar’dan Müzik Evine hibe desteği30 Ekim 2017 Pazartesi 12:36
  • Kilitli parke çalışmaları sürüyor30 Ekim 2017 Pazartesi 12:32
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim