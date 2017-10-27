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ESKİ VE YENİ“ LOGO” TARTIŞMALARINA “ BOLULULARDAN”YORUMLAR MI?...

» »
MUSTAFA COP


DOSTLAR… Ankara’da”NAZIM HİKMET” Kültür Merkezinde 25 EKİM 2017 Çarşamba günü ortaya resmen çıkan;
parti logosu medyamızda ve kamuoyunda çok ses getirdi…
Daha da zamanla getirecek gibi…
“ İYİ” değil “KÖTÜ”bulundu çoğunlukla… Nelere nerelere benzetildi…
” EL” …”HANIMELİ”…”KINALIEL” BEKLENİRKEN…
Partinin ismi de İLK AÇIKLAMALARA GÖRE “MDP” beklenirken…
VEYA beklenmezken …
İlk seslerden biri “ANTALYALILAR” dan geldi...
Amblemdeki“LOGO” daki benzerlikler dikkat çekti…
” MENDERES TÜREL” BEY’İN seçim “ LOGO” ve “SLOGANI” yla…Değil mi?...
BENZERLİKLER VE ÇAĞRIŞIMLAR SİZCE MANİDAR MI?... HOŞ MU? ŞIK MI? SİZCE dostlar…
Semboller… logolar… AMBLEMLER…
rozetler… siyasi iletişimde “ÖNEM” arzetmez mi beyler…
RAKAMLAR…SAYILAR…
ALTI OKLAR…
DOKUZ IŞIKLAR…
YEDİ ALIŞKANLIKLAR… ve şimdi de 8 çizgili “ GÜNEŞ” SEMBOLU mü?...
“ BOLULULAR” DAN YORUMLAR MI?...
Benzerlikler mi? ..
1) “ SÜMER” mahallesindeki “SPOR KULÜBÜ” nün logosu ?...
2) “ AİBÜ” nün “ LOGO” su MU?… DİKKATTTTTT… İLGİNÇ DEĞİL Mİ?
3) ???????????????????????????????
4) *****
5) **********
6) DOSTLAR SİZCE? LOGOLAR ??????
7) Neler neler…benzetmeler…tepsiler…. Tespitler?...
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