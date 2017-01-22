Genç sanatçıları desteklemek için 2010 yılında kurulan ve geçtiğimiz günlerde kongresini yapan “Genç Sanatçıları Destekleme Derneği” yeni başkanı Esra Çiftçi Aydın oldu.

Bolu’da 2010 yılında kurulan ve yaklaşık 7 yıldır başkanlığını Müjde Sarısözen Doğan’ın yürüttüğü GENÇSAD’da bayrağı yapılan kongre ile Esra Çiftçi Aydın aldı. Kendisi de uzun yıllar sanat camiasının içinde olan Esra Çiftçi Aydın, “Bolu'da sanatla uğraşan gençleri desteklemek için, enstrüman kursları, koro çalışmaları, değerli öğretmenlerden MasterClass olanağı sağlamak ve sanatlarını icra edebilecekleri olanaklar sağlamak istiyoruz” dedi.

Şenlik çalışmaları başladı

İlimizde geleneksel hale gelen ve Bolu halkından fazlasıyla ilgi gören Amatör Müzisyenler Çalgı Şenliği için çalışmalara şimdiden başlanıldığını ifade eden Aydın, “Bu yıl 29-30 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde şenliğimizi gerçekleştireceğiz. Şenliğimize daha önce katılan ve yeni haberdar olan sanatçı adaylarımız şimdiden heyecanla çalışmalara başladı. Diğer sanatçı adaylarımızı da derneğimizin düzenleyeceği şenliğimize bekliyoruz. Gencsad.org sitesinden etkinliklerimizi takip edebilirler” şeklinde konuştu.