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Eşya yüklü kamyon devrildi trafik kilitlendi

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Eşya yüklü kamyon devrildi trafik kilitlendi
Bolu Dağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda eşya yüklü kamyon devrildi. D-100 Karayolunda trafik kilitlendi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

İlimiz D-100 karayolu Bolu Dağı mevkiinde Samsun’dan Sakarya’nın Karasu ilçesine ev eşyası taşıyan Dursun Kılıç idaresindeki nakliye kamyonun aniden freni patladı. Freni patlayan Kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle dorsede bulanan eşyalar yola savruldu. Kazada kamyon sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza sonrasında D-100 Karayolu’nun İstanbul istikameti trafiğe kapandı ve kilometrelerce kuyruk oluştu. 

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