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Evcil genel merkezde

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Evcil genel merkezde
Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Adem Evcil, partisinin genel merkezine giderek ziyarette bulundu.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, partisinin genel merkezine ziyaret etti. Ziyaretinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve yöneticilerle Bolu’nun gündemine dair istişarelerde bulundu. Evcil, ziyaret hakkında şu şekilde konuştu; “MHP Genel Merkezimizi ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulunduk. İlimizin gündemi ile ilgili genel başkanımız ve genel merkez yöneticilerimizle istişarelerde bulunduk. Milliyetçi - Ülkücü Hareketin ilimizde hak ettiği başarıya ulaşması için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Rabbim yapmış olduğumuz istişareleri hayırlara vesile eylesin.”

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