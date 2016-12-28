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Evcil’den çok önemli uyarı “İHBAR” edin

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Evcil’den çok önemli uyarı “İHBAR” edin
MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Bolu’da önemli kurumların kırmızı alarma geçmesi sonrası yazılısı bir açıklama yaparak, duyarlı vatandaşların ”İHBAR” da bulunmasını istedi.

Haber: Uğur BALABAN

Evcil, konu hakkında şunları söyledi;  Kıymetli hemşerilerimiz kayseri komando tugayına düzenlenen hain saldırı sonrası ilimizde de güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılmış durumdadır. Operasyon bölgelerinde teröristlerin korkulu rüyası olan bu iki tugay, terör örgütlerinin potansiyel hedefi haline gelmiştir. Kalleş Kayseri saldırısı sonrası Teröristler ilimizi sosyal medya üzerinden hedef göstermişlerdir. Vatandaşlarımıza düşen şüpheli gördükleri şahısları, araçları, durumları ilgili kurumlara İHBAR etmeleridir. İhbar etmediğiniz, aman bana ne dediğiniz, yüz çevirdiğiniz, duyarsız kaldığınız her şeyin aleyhimize döneceği gün gibi aşikardır. Olası bir terör saldırısına kurban vereceklerimiz yakınlarımız olacaktır. Ülkemizin dört bir yanı ateşle çevrilidir. İçeride ve dışarıda çok çetin bir mücadelede içerisindeyiz. Bu çetin mücadelede saldırıları  engellemek 'Dikkatli ve Şüpheci' olmaktan geçiyor.

 

Buradan tüm emlakçılara, rent a carcılara, günlük kiralamacılara  sesleniyorum. 3 kuruş fazla komisyon alacağız diye vatandaşlarımızı riske atmayın. Kayıtsız kiralama yapmayın. Şüpheli gördüğünüz şahısları mutlaka ilgili kurumlara İHBAR edin. Milletçe zor günlerin hakkından birleşerek geleceğiz. Birleştikçe irileşecek, irileştikçe güçleneceğiz. 1000 yıl önce yurt edindiğimiz bu  toprakları canımız pahasına müdafaa edeceğiz. Birliğimize kasteden hainlere fırsat vermeyeceğiz. Provokatörlere göz açtırmayacağız. Muhtaç olduğumuz kudret gönlümüzdeki eşsiz imanda ve damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Allah Yar ve Yardımcımız Olsun.

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