“Evet” ler Hayırlara Vesile Olsun

Cevat Özsoy / Bolu'nun Nabzı

Aylardır devam eden tartışmalar referandumdan sonra biteceğini düşünmüştüm. Ne yazık ki tartışmalar bitmiyor, bitecekmiş gibi de görünmüyor. Aynı acımasız suçlamalar devam ediyor.

Maalesef “hayır” çıkacağının hesabını yapanlar çok fena yanıldılar. Elbette insan yanılabilir; ama bu yanılgılarını kin ve nefrete dönüştürmek yerine, başını elinin arasına alıp “ biz nerede hata yapıyoruz” diye düşünmeleri lazım. Milli iradeye saygılı olup,” ileride bizden asıl başarılı oluruz” diye planlar, projeler üretilmesi gerekirken hala kavga ederek,suçlayarak, kuyruğu dik tutarak başaracaklarını düşünüyorlar.

Öyle, birilerini Cumhuriyet düşmanı, vatan haini gibi kavramlarla suçlayıp, kendilerini de devrimlerin bekçisiyiz gibi görmek le başarılı olunamayacağını herkesin anlaması lazım.

Bugüne dek yapılan seçim ve referandumlara bakıyorum da, bu milletin verdiği her karar milletin hayrına olmuştur.

Tarihimizin en büyük değişimi olarak gördüğümüz bu referandumda bu milletin hayrına olacağına inancım tamdır.

Bu bir devrimdir. Bir değişim arzusudur.

Toplumumuzun ortak arzusu bu yönde tecelli etmiştir.

Artık partililerimiz çok iyi hesap yapmaları gerekmektedir. Öyle, yüzde 20, 30’larla iktidar hesapları yapmak veya azçok oy alıp iktidarın bir ucundan olsun tutunuruz düşünceleri tarih olmuştur. İktidar için İlla yüzde 50’den fazlasının oyunu almak gerekmektedir. Buda kavga ederek değil, büyük bir kesimi kucaklamakla mümkündür. Nefret tohumu değil, sevgi tohumu ekerek mümkündür.

İdeolojik kavga dönemi bitmiştir. Yeni siyasi projeler, yeni vizyon ortaya koyma dönemi başlamıştır.

Toplumun hissiyatına tercüman olan partiler başarılı olacak, dayatmacı zihniyet ise bin defa seçime girse bin defa kaybedecektir.

Bu arada, bizim de öngördüğümüz şekilde, “evet” oylarının az farkla önde olmasını da önemli bir mesaj olarak değerlendirebiliriz. Şöyle ki, seçmen, ne bir tarafa zafer veya hezimet, nede bir bitiş şeklinde mesaj vererek, partilere yeniden iyi düşünme, öz eleştiri, yenilen ve kendine gel ikazında bulunmuştur.

Bu mesajı iyi okuyan, iyi anlayan partiler başarılı olacak, anlamayanlar ise, geçmişte olduğu gibi, yok olmaya mahkum alacak, her seçim sonucu hayal kırıklığına uğrayacaktır.

Bosnalı bir düşünürün “bu olay, 1924’den beri İslam dünyasında meydana gelen en önemli olayıdır” dediği referandumun ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

Kalın sağlıcakla….