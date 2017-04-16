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Evet önde gidiyor

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Evet önde gidiyor
Bolu İl Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre Bolu’da son durum şu şekilde.

Bu gün yapılan referandum da Evet oylarının önde gittiği açıklandı. Edinilen bilgiye göre seçmen sayısı 221.237, sardık sayısı 936, açıklan sandık 696 (Yüzde 74.36), Açılan oy 139.073, Geçerli oy 136.695 (Yüzde 98.29), EVET 87.895 (Yüzde 64.3), HAYIR 48.800 (Yüzde 35.7). Bu arada Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü ve Belediye Başkanının Demokrasi Meydanında kurulan TIR üzerinden halka teşekkür konuşma yapacağı  duyuruldu.

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