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Evi yanan vatandaşın ayağından vurulduğu belirlendi

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Evi yanan vatandaşın ayağından vurulduğu belirlendi
Bolu'da, 2 katlı ahşap evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evde yaşayan kiracı Hamza Arslan yanan evine iddiasına göre ayağından vurulmuş bir şekilde geldi.

Haber: Erol Değirmenci

Olay, Semerkant Mahallesi İsmail Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Hamza Arslan isimli bir vatandaşın kiracı olarak yaşadığı öğrenilen 2 katlı ahşap evde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yanan evi yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldılar.

Yangın sırasında evde yaşayan kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri olay yerine evde kiracı olduğu öğrenilen Hamza Arslan'ı çağırdı. Hamza Arslan evinin önüne ayağından vurulmuş şekilde  gelerek polis ekiplerine, "önce vurdular şimdi de evimi mi yaktılar" dedi. Arslan, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Polis her iki olayla ilgili de soruşturma başlattı.

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