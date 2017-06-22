Favoriler hata yapmadı

U-13 Türkiye Şampiyonası 2.Etap Bolu Grubu maçları önceki gün oynanan 2 maçla başladı. İlk gün maçlarında favori takımlar kazandı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maçlarda saat 15.00’te TES Arabayatağıspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden Bursaspor rahat bir oyunla 3-0 galip ayrıldı. Günün 2.maçı ise Fenerbahçe ile Erenlerspor arasındaydı. Bu maçı da favori gösterilen Fenerbahçe 2-0 kazanarak yoluna devam etti. Turnuvada bugün iki favori takımın mücadelesinde Fenerbahçe ile Bursaspor takımları saat 15.00 'te Karaçayır' da karşılaşacak.Ayrıca turnuvada yarın oynanacak maçlarla sürecek. Program şöyle:

23 Haziran Cuma

15.00: TSE.Arabayatağı-Fenerbahçe (Sentetik-1)

17.00: Erenlerspor-Bursaspor (Sentetik-1)