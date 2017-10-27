FAY Mücevher 29 Ekim Turnuvası sponsoru oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi programında yer alan, Cumhuriyet Kupası Tenis turnuvası heyecanı 16 Ekim Pazartesi günü başladı.

Haber: BMA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi programında yer alan, Cumhuriyet Kupası Tenis turnuvası heyecanı 16 Ekim Pazartesi günü başladı. Turnuva 29 Ekim Pazar günü ödül töreni ve kokteyl ile son bulacak. İlimizden tenis sporuna ilgili 100’ün üzerinde katılımcının katıldığı turnuva heyecanlı müsabakalar ile devam ediyor.

29 Ekim Cumhuriyet Kupası; tek bayanlar, tek erkekler, gençler ve çocuklar kategorilerinde doyasıya mücadeleler ile devam ediyor. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya, hatıra tişört ve Sergio Tacchini marka kol saatleri ödül olarak takdim edilecektir.

Tek bayanlar, tek erkekler, gençler ve çocuklar kategorilerinde Karaçayır tenis kortlarında oynanan müsabakalarla ilgili bir değerlendirme yapan Abant Tenis İhtisas Kulübü Başkanı Ahmet Ulusoy, “Tenis İl Temsilciliğimizin organizasyonu ile Cumhuriyetimizin 94.üncü yılından başlayarak; her yıl Fay Yamaner Mücevherin katkıları ile organizasyonu geleneksel hale getireceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet tenis turnuvasına katkılarından dolayı Fay Yamaner Mücevher şirketi adına Fatih Yamaner’e teşekkür ediyoruz” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet tenis turnuvası destekçisi Fay Yamaner Mücevher şirketi adına; Yön. Kur. Bşk. Fatih Yamaner yaptığı açıklamada, “29 Ekim Cumhuriyet bayramı gibi önemli bir günde tenis turnuvası organizasyonuna katkı vermekten son derece mutluyuz. 29 Ekim tenis turnuvası etkinliğinin her yıl devamı için Abant ihtisas kulübüyle protokol imzaladık. Abant ihtisas Tenis Kulübü Başkanı ve Bolu Tenis il temsilcisi Ahmet Ulusoy ve yönetim kurulu üyelerine organizasyonun yürütülmesindeki emekleri ve bizleri böyle önemli bir etkinliğin bir parçası yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet bayramımın 94. yılını kutluyoruz. Ayrıca tüm katılımcılara centilmence müsabaka ve başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Turnuva ödül töreni ve kokteyl 29 Ekim Pazar günü saat 15.00 da Karaçayır tenis kortlarında yapılacaktır.