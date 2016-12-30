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Fen Lisesi Final’i affetmedi: 3-0

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Fen Lisesi Final’i affetmedi: 3-0
Okul Sporları Genç Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçlarla sürdü. Günün 2. maçında Fen Lisesi, Özel Final Temel Lisesi’ni 3-0 yendi.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

İlk sette rakibine büyük üstünlük kuran Fen Lisesi 25-12’lik skorla 1-0 üstünlüğü sağladı. 2.sette de durum çok fazla değişmedi. Baştan sona Özel Final Temel Lisesi’ne göre üstün oynayan Fen Lisesi son bölümde rakibini durduramayınca bir ara fark 1 sayıya kadar indi. Ancak seti 25-22 ile alan Fen Lisesi farkı 2’ye çıkarmayı başardı: 2-0. Özel Final Temel Lisesi 2.sette basit sayılar verdi.  3.setin başından itibaren rahat oynayan Fen Lisesi 1.ve 2.teknik molalara farklı şekilde üstün giren taraftı. Son bölümü de rahat şekilde önde götüren Fen Lisesi seti 25-16 maçı da 3-0 kazanan taraf oldu ve gücünü gösterdi.

 

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