Fen Lisesi yine kazandı: 3-0

Okul Sporları Gençler Voleybol İl Birinciliği mücadelelerinde günün ilk maçında Bolu Fen Lisesi ile Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fen Lisesi 3-0 kazandı.

Haber : Barış Güzeltürk

17 Temmuz Spor Salonu’dan oynanan maçta Fen Lisesi rakibine büyük üstünlük kurdu. İlk seti 25-17 alan Fen Lisesi maçta 1-0 öne geçti. Benzer bir oyuna sahne olan 2.seti de Fen Lisesi Emine Mehmet Baysal Lisesi karşısında yine aynı skorla farkı 2’ye çıkardı: 25-17. 3.sete bu kez Emine Mehmet Baysal Lisesi çok iyi başladı bir ara 8-2 üstünlüğü yakalayan aynı ekip 2.teknik molaya kadar öndeydi. Ancak son bölümde rakibinin direncini kıramayan Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi maça ortak olma şansını kullanamadı. 3.seti 25-19 alan Fen Lisesi maçtan 3-0 galip ayrılarak yoluna mutlu bir şekilde devam etti.