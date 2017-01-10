  • BIST 77.667
  • Altın 148,558
  • Dolar 3,8815
  • Euro 4,0792
  • Bolu 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C

Fen Lisesi yine kazandı: 3-0

»
Fen Lisesi yine kazandı: 3-0
Okul Sporları Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği’nde Mengen Aşçılar MTAL ile Bolu Fen Lisesi karşı karşıya geldi. Maçı kazanan taraf Fen Lisesi oldu: 3-0.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan mücadelede oyun dengeli başladı. İlk teknik molaya Mengen Aşçılar MTAL 8-7 önde girdi. Ancak oyundan üstünlüğü ele geçiren Bolu Fen Lisesi 2.teknik molaya 16-13 önde giren taraf oldu. Setin son bölümünü iyi oynayan Fen Lisesi seti 25-16 alarak maçta 1-0 öne geçti. 2.setin ilk teknik molasına Bolu Fen Lisesi 8-3 önde girdi. Mengen Aşçılar MTAL toparlanıp 10-10 beraberliği yakaladı. 2.teknik molaya Bolu Fen Lisesi 16-14 önde giren ekip oldu. Son bölümde Mengen Aşçılar MTAL’den basit hatalar gelince Bolu Fen Lisesi 23-18’lik avantajı yakaladı. Seti 25-21 alan Bolu Fen Lisesi durumu 2-0’a getirdi. 3.sette Fen Lisesi ilk teknik molaya 8-4 önde girdi. Moladan sonra fark açılmaya başladı: 12-5. Fen Lisesi 2.teknik molaya da önde giren taraf oldu: 16-9. Mücadelede Mengen Aşçılar TMAL aleyhine verilen hakem kararları oyuncuların büyük tepkisini çekti. 20-12’yi bulan Fen Lisesi son bölüme rahat girdi. Seti 25-15 alan Fen Lisesi maçı da 3-0 kazandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gücümüze Güç Kattık11 Ocak 2017 Çarşamba 11:22
  • Manisaspor’da Krizin Adı Enaramo11 Ocak 2017 Çarşamba 11:21
  • Jansen Ne Zaman Dönüyor !11 Ocak 2017 Çarşamba 11:19
  • Fen Lisesi yine kazandı: 3-010 Ocak 2017 Salı 13:02
  • MTAL gülen taraf: 3-010 Ocak 2017 Salı 13:01
  • Manisaspor'a kar engeli!..10 Ocak 2017 Salı 12:33
  • Bolu'da Manisa'ya çıkartma10 Ocak 2017 Salı 12:31
  • Boluspor’un Maçı TRT Spor’da10 Ocak 2017 Salı 12:28
  • Geredespor tek attı10 Ocak 2017 Salı 12:27
  • Gerede Balkan Kupası tamamlandı10 Ocak 2017 Salı 12:24
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim