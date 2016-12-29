Fen Lisesi zorlanmadı: 3-1

Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği A Grubu mücadeleleri dün oynanan maçlarla devam etti. Günün ilk maçında Fen Lisesi, Bolu Anadolu Lisesi’nin 3-1 mağlup etti.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

17 Temmuz Spor Salonu’nunda oynanan mücadeleye iyi başlayan taraf Bolu Anadolu Lisesi olmasına rağmen sonunu getiremedi. Başabaş giden ilk seti Bolu Anadolu Lisesi 25-20 aldı ve maçta 1-0 öne geçen taraf oldu. Bu setten sonra oyuna ağırlığını koyan Fen Lisesi oldu. İlk set gibi çekişmeli bir oyunun ortaya çıktığı 2.seti Fen Lisesi 25-21 aldı ve maça eşitlik geldi: 1-1. 3.sette ise Fen Lisesi rakibine büyük üstünlük sağladı ve 25-7 ile 2-1 öne geçmeyi başardı. 4.sette oyun gitti geldi. Son bölüme avantajlı giren Fen Lisesi 25-18’lik setin ardından maçı da 3-1 kazanan taraf oldu.