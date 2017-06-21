Fenerbahçe ve Bursaspor Bolu’da

U-13 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Kura Çekimi önceki gün ilimizde yapıldı. İlimizdeki mücadelelerde Fenerbahçe ve Bursaspor takımları şampiyonluk yarışı veriyor

Haber: Uğur BALABAN

21.06.2017-23.06.2017 tarihleri arasında ilimizde oynanan U-13 Türkiye şampiyonası 2.etap grup müsabakaları kura çekimi 20.06.2017 Salı günü Karaçayır Amatör evinde saat :16.00 da yapıldı. Kura çekimi sonrası ilk gün maçlarında dün TSE Arabayatağı-Bursaspor ve Fenerbahçe-Erenlerspor maçları oynandı. Şampiyonada kalan maçların programı şöyle:

22 Haziran Perşembe

15.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Sentetik-1)

17.00 Erenlerspor-TSE.Arabayatağı (Sentetik-1)

23 Haziran Cuma

15.00 TSE.Arabayatağı-Fenerbahçe (Sentetik-1)

17.00 Erenlerspor-Bursaspor (Sentetik-1)