  • BIST 99.390
  • Altın 141,255
  • Dolar 3,5286
  • Euro 3,9312
  • Bolu 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 16 °C

Fenerbahçe ve Bursaspor Bolu’da

»
Fenerbahçe ve Bursaspor Bolu’da
U-13 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Kura Çekimi önceki gün ilimizde yapıldı. İlimizdeki mücadelelerde Fenerbahçe ve Bursaspor takımları şampiyonluk yarışı veriyor

Haber: Uğur BALABAN

21.06.2017-23.06.2017 tarihleri arasında ilimizde oynanan U-13 Türkiye şampiyonası 2.etap grup müsabakaları kura çekimi 20.06.2017 Salı günü Karaçayır Amatör evinde saat :16.00 da yapıldı. Kura çekimi sonrası ilk gün maçlarında dün TSE Arabayatağı-Bursaspor ve Fenerbahçe-Erenlerspor maçları oynandı. Şampiyonada kalan maçların programı şöyle:

22 Haziran Perşembe

15.00   Bursaspor-Fenerbahçe (Sentetik-1)  

17.00   Erenlerspor-TSE.Arabayatağı (Sentetik-1)   

23 Haziran Cuma

15.00   TSE.Arabayatağı-Fenerbahçe (Sentetik-1)   

17.00   Erenlerspor-Bursaspor (Sentetik-1)  

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mengen’de yaz sporu coşkusu21 Haziran 2017 Çarşamba 11:26
  • Halı sahada çimleme çalışması başladı21 Haziran 2017 Çarşamba 11:05
  • Ertem'den tayin olan personele teşekkür21 Haziran 2017 Çarşamba 11:02
  • Bolu kampı verimli geçecek21 Haziran 2017 Çarşamba 11:00
  • Çapa "Yurt dışında görüştüğümüz 3 oyuncu var”20 Haziran 2017 Salı 13:40
  • 'Takımımızı iyi bir noktaya getirmek istiyoruz'20 Haziran 2017 Salı 13:37
  • Boluspor’da Zivkovic sesleri20 Haziran 2017 Salı 13:36
  • Caner gelmiyor, Giresun geliyor!..20 Haziran 2017 Salı 13:28
  • Dilara Dağyar Bolu’da20 Haziran 2017 Salı 13:27
  • Genç Pasör Çaprazı Belediyespor’da20 Haziran 2017 Salı 13:26
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim