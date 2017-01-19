  • BIST 82.922
  • Altın 147,004
  • Dolar 3,7952
  • Euro 4,0458
  • Bolu 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C

Ferhat Kiraz ya da Doka

»
Ferhat Kiraz ya da Doka
Boluspor’da Emre Kılınç’ın Sivasspor’a transferinden sonra Başkan Çarıkçı sol açığa bir oyuncu alacağını söylemişti. Boluspor Başkanı ve yönetimi transfer çalışmalarına başladı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Emre’nin transferinden sonra maddi olarak rahatlayan Kırmızı Beyazlı ekibimiz gözünü Süper Lig’e dikti. Alınan bilgilere göre Boluspor Teknik Heyeti Boluspor’un eski oyuncularından olan Kasımpaşalı oyuncu Ferhat Kiraz ve Başakşehir’den Doka Madureire  teklif götürecekler. Özellikle Brezilya’lı oyuncu Doka Madureire’yi isteyen Boluspor, Ferhat Kiraz içinde nabız yoklayacak. Tek sorunlar bonservis bedelleri. Bonservis bedeli ödemeyen Boluspor'un bu sorunu aşması halinde imza atılması bekleniyor. Boluspor 31 Ocak’ta sona erecek olan transfer sezonunda bu iki transferden en az birini kadroya katmak istiyor. Bu isimlerin olmaması durumunda Kırmızı Beyazlı Teknik Heyet başka oyunculara yönelecekler.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivasspor'un Boluspor Karşısında Galibiyeti Yok19 Ocak 2017 Perşembe 10:49
  • Başkan Özbağ'dan Spora Destek19 Ocak 2017 Perşembe 10:48
  • Ferhat Kiraz ya da Doka19 Ocak 2017 Perşembe 10:47
  • Efe Halil Kayserispor’da!..19 Ocak 2017 Perşembe 10:46
  • Abak'tan Çarıkçı'ya Hodri Meydan19 Ocak 2017 Perşembe 10:44
  • Emre ilk maçında asist yaptı19 Ocak 2017 Perşembe 10:43
  • Spor Toto'dan TFF 1'inci Lig'e cansuyu19 Ocak 2017 Perşembe 10:42
  • GS Store Bolu'daydı19 Ocak 2017 Perşembe 10:41
  • Kupada Tek İhtimal Var18 Ocak 2017 Çarşamba 12:12
  • YİNE AYNI MENAJER18 Ocak 2017 Çarşamba 11:43
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim