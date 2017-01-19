Ferhat Kiraz ya da Doka

Boluspor’da Emre Kılınç’ın Sivasspor’a transferinden sonra Başkan Çarıkçı sol açığa bir oyuncu alacağını söylemişti. Boluspor Başkanı ve yönetimi transfer çalışmalarına başladı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Emre’nin transferinden sonra maddi olarak rahatlayan Kırmızı Beyazlı ekibimiz gözünü Süper Lig’e dikti. Alınan bilgilere göre Boluspor Teknik Heyeti Boluspor’un eski oyuncularından olan Kasımpaşalı oyuncu Ferhat Kiraz ve Başakşehir’den Doka Madureire teklif götürecekler. Özellikle Brezilya’lı oyuncu Doka Madureire’yi isteyen Boluspor, Ferhat Kiraz içinde nabız yoklayacak. Tek sorunlar bonservis bedelleri. Bonservis bedeli ödemeyen Boluspor'un bu sorunu aşması halinde imza atılması bekleniyor. Boluspor 31 Ocak’ta sona erecek olan transfer sezonunda bu iki transferden en az birini kadroya katmak istiyor. Bu isimlerin olmaması durumunda Kırmızı Beyazlı Teknik Heyet başka oyunculara yönelecekler.