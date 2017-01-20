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Ferhat Malatya'ya gitti

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Ferhat Malatya'ya gitti
Boluspor'un kadrosuna katmaya çalıştığı eski futbolcusu Ferhat Kiraz Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

Haber: Gökhan Aksoy

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor,  Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Malatyaspor, Kasımpaşa’da oynayan Ferhat Kiraz ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Orta sahada oynayan Ferhat Kiraz, Kemal Özdeş’in teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa’da bu sezon 10 maçta forma giydi ve 2 asiste imza attı.  28 yaşındaki futbolcu, daha önce Gençlerbirliği, Karşıyaka, Boluspor ve Bursaspor formalarını giymişti. Söz konusu transferin yakın zaman içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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