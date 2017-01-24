FETÖ soruşturmasında 2 asker tutuklandı

Bolu merkezli 9 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsanında daha önce meslekten ihraç edilen 2 asker tutuklandı.

HABER: Gökhan Aksoy

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nda görevliyken ihraç edilen astsubaylar Adem K. ve Serdar U. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Şahısların örgütünün haberleşme programı olan 'Bylock' kullandığı iddia edildi.