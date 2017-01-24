HABER: Gökhan Aksoy
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nda görevliyken ihraç edilen astsubaylar Adem K. ve Serdar U. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Şahısların örgütünün haberleşme programı olan 'Bylock' kullandığı iddia edildi.
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- FETÖ soruşturmasında 2 asker tutuklandı
- Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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FETÖ soruşturmasında 2 asker tutuklandı
Bolu merkezli 9 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsanında daha önce meslekten ihraç edilen 2 asker tutuklandı.
HABER: Gökhan Aksoy
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