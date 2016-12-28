Bolu’da Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 avukat gözaltına alındı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltı işlemleri biten avukatlar bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiler. FETÖ şüphelisi avukatların diğer şüpheliler gibi adliyenin normal giriş kapısından değil arka kapısından ve kelepçesiz bir şekilde adliyeye sokuldukları görüldü.
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FETÖ şüphelisi 11 avukat adliyeye sevk edildi
Bolu’da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 11 avukat adliyeye sevk edildi.
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