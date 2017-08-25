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Fetö'nün Bolu'daki Emniyet Yapılanması Davası

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Fetö'nün Bolu'daki Emniyet Yapılanması Davası
Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin yanı sıra ev hanımlarının da bulunduğu 73 sanığ

Haber Merkezi

Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yeterli olmaması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu 30 sanık, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında salona getirildi.

Geçen duruşmada sanıkların savunmalarını tamamlaması dolayısıyla, sanık avukatları mahkeme heyetine taleplerini iletti. Avukatlar, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Talepleri dinleyen mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda 30 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, tanık ifadelerinin dinlenmesi için 21 Aralık tarihine ertelendi.

İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 77 sayfalık iddianamede, "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında dava açılan 36'sı tutuklu, 3'ü firari 73 sanığın her biri için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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