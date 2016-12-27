Final Doğa'yı bitirdi: 3-0

Okul Sporları Voleybol Genç Kız İl Birinciliği'ne bugün oynanan maçlarla devam edildi. 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan maçta Özel Final Temel Lisesi Özel Doğa Anadolu Lisesi'ni 3-0'la geçti.

Haber: Uğur Balaban

Voleybol Genç Kızlar A Grubu maçında Özel Final Temel Lisesi, Özel Doğa Anadolu Lisesi ile karşı karşıya geldi. Oldukça keyifli bir mücadeleye sahne olan maçın ilk setini Özel Final Temel Lisesi 25-10 alınca maçta 1-0 üstünlüğü yakaladı. Maçın 2.setinde daha iyi bir ortaya koyan Özel Final Temel Lisesi oldu. 2.seti 25-8 alan Özel Temel Final maçta durumu 2-0'a getirdi. Maçın 3.setinde de rahat bir oyun ortaya koyan Özel Temel Final Lisesi 25-12 ile seti alırken maçtan da 3-0 galip ayrıldı. Müsabakalara Perşembe günü 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanacak olan maçlarla devam edilecek.