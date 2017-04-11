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Finalin adı belli oldu: AİBÜ – İBBDH

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Finalin adı belli oldu: AİBÜ – İBBDH
Hemşirelik Haftası Futbol Turnuvası’nda finale çıkan takımlar hafta sonunda oynanan yarı final maçlarından sonra belli oldu. AİBÜ ve İBBDH şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Yarı finalin ilk maçında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 112 Acil ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçı 2-1 kazanan AİBÜ finale çıkan ilk takım oldu. Yarı finalin 2.maçında ise İBBDH ile Özel Çağsu takımları karşılaştı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan İBBDH 2.finalist oldu. Turnuvada 3.lük-4.lük mücadelesi 112 Acil ile Özel Çağsu arasında, şampiyonluk maçı ise İBBDH ile AİBÜ arasında oynanacak. Maçlar 12 Nisan Çarşamba günü 18.00’de Karaçayır Sentetik sahada oynanacak. Maçlar sonunda düzenlenecek olan törenle dereceye giren takımlara ödülleri verilecek.

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