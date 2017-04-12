Fındıkta külleme ile mücadele yaygınlaşıyor

Türk fındığında verimi önemli oranda etkileyen külleme hastalığıyla mücadele büyüyor. Projenin Tarımsal İşler Müdürü Gökhan Arıkoğlu, külleme ve ilaçlama hakkında bir basın açıklamasında bulundu.

BASIN BÜLTENİ

Fındıkla ilgili kamu ve özel kuruluşlar tarafından yapılan mücadeleye, Türk fındığının önemli kullanıcıları arasında yer alan ve ülkemizde yatırımları da bulunan Ferrero firması, Değerli Tarım Projesi ile destek veriyor.

Projenin Tarımsal İşler Müdürü Gökhan Arıkoğlu, son yıllarda yoğun olarak görülen ve kış aylarını yere dökülen yapraklarda ve bitki artıklarında geçiren hastalığın, hava sıcaklığının yükselmesiyle çoğaldığına dikkat çekerek,"Hastalığa yakalanan yapraklarda, önce sarı lekeler ve daha sonra küle benzer, beyaz bir küf tabakası oluşur. Genç yapraklar küllemeye daha hassastır. Hastalık, havalanmayan gölge ve yarı ışıklı yerlerde daha hızlı gelişir. Hastalığın şiddetini ve yayılışını azaltmak için, düzenli budama ve dip sürgünü temizliği yaparak güneşlenme ve hava sirkülasyonu sağlanması gerekir" dedi.

Hastalıklı bölgelerde, kışın yere dökülen yaprakların bahçelerden temizlenmesi ve imha edilmesi gerektiğini vurgulayan Arıkoğlu, şunları söyledi “Gübreleme programında bilinçsizce kullanılan fazla azottan kaçınılması, yapraktan MKP (Mono Potasyum Fosfat) içerikli gübre takviyesinin yapılması bitkinin direnç mekanizmasını güçlendirip hastalıkla savaşmasına yardımcı olacaktır. Bunların yanında, tüm gübreleme programlarında toprak ve yaprak analizlerini yaptırarak uygulamaya karar vermek en sağlıklı sonucu verecektir. Geçen yıl hastalığın görüldüğü yerlerde bu yıl yapraklar “1 Liralık bozuk para” büyüklüğüne ulaştığı anda koruma mücadelesine başlayıp, sonrasında, farklı etken maddeye sahip ilaçların kullanılması ile tekrarlamak gerekmektedir.

Arıkoğlu, "Hastalık görülen bahçelerde, ilacın tüm yüzeyi kaplayacak şekilde atılmasıgerekmektedir; bunun içinde dekara en az 50 litre ilaçlamayapmak gerekiyor. Fakat bu işlemi10-15 litrelik sırt pompaları ile yapmak hem zor ve hem de zaman kaybı. Bu maksatla daha etkin ilaçlama sistemleriniyaygınlaştırmaya çalışıyoruz. 200, 400 litrelik depoya ve 200 metreye kadar uzanan hortumlarla daha etkin ilaçlama yapabilecek pülverizatörlerin kullanılması, fındıkta külleme ve birçok ilaçlama için daha uygun olacaktır. Biz de, 55 ziraat mühendisimiz ile hastalıklara karşı bu doğru uygulamaları yerinde göstermekteyiz" diye konuştu.