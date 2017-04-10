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Firari FETÖ’CÜLER adliyede

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Firari FETÖ’CÜLER adliyede
Bolu’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan firari 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

HABER: Erol Değirmenci

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari olan G.D. ve İ.T. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Kırıkkale’de olduğu tespit edilen G.D. isimli kadın ile Ankara’da olduğu belirlenen İ.T. isimli erkek eş zamanlı operasyonla yakalandılar. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek ifadeleri alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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