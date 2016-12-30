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Forvete DEV isim

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Forvete DEV isim
Boluspor Musa Sinan Yılmazer ve Carlinhos transferlerinde imza aşamasına gelirken 3. bir ismi daha kadrosuna katmak üzere.
 
Teknik Direktör Fuat Çapa`nın özellikle pivot forvet istediği öne sürülürken çalışmalarını bu yönde yapan kırmızı beyazlı yönetim soluğu Hollanda`da aldı.
İsmini öğrendiğimiz oyuncu ile henüz tam pürüzlerin giderilmediği için basına isminin yansımasını istemeyen transfer komitesi bu futbolcuyu kamp döneminin en geç 3. gününe kadar kadroya katmak istiyor. 1.91 boyu ile hava toplarında oldukça etkili olan golcü oyuncu ile son bir görüşme daha yapması beklenen yönetimin transferi olumlu ya da olumsuz noktalaması bekleniyor.
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