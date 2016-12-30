Forvete DEV isim

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Boluspor Musa Sinan Yılmazer ve Carlinhos transferlerinde imza aşamasına gelirken 3. bir ismi daha kadrosuna katmak üzere.
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Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim