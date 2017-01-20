Ercoşkun "Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Sistemi Fransa'daki Başkanlık'tan üstün olacak"dedi.

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, AB üyesi Fransa'da uygulanan Başkanlık Sistemi üzerinden yaptığı kıyaslamalı açıklamalarla Türkiye'de hayata geçmesi hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin demokrasiye yönelik kazanımlarını ispatlı açıklamalarla ortaya koydu. Ercoşkun, "Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Sistemi, yargı ve demokrasi ilkeleri başta olmak üzere, tüm yönleriyle Fransa'daki Başkanlık Sistemi'nden üstün olacak" dedi.

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni madde madde anlattığı ve yeni sisteme dair tartışmalı soruları net ifadelerle yanıtladığı röportajın ardından, yaptığı yeni açıklamada bu kez, Türkiye'de hayata geçirilmek istenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile tam başkanlık sistemi arayışındaki Avrupa Birliği üyesi Fransa'daki yarı başkanlık sistemini karşılaştırdı.

Açıklamalarında öncelikle, "Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtiğinde Cumhurbaşkanı Meclis'i feshedebilir mi?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Ercoşkun, şunları söyledi:

CUMHURBAŞKANI MECLİS'İ TEK TARAFLI FESHEDEMEYECEK

"Cumhurbaşkanı, Millet Meclisi'ni tek taraflı feshedemez. Bu noktada sadece seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu durumda da Cumhurbaşkanının kendi görevi de sona erer ve TBMM ile Cumhurbaşkanlığı Seçimleri birlikte yapılır. Bir diğer önemli ayrıntı ise, hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı seçim kararı alamaz."

FRANSA'DA CUMHURBAŞKANI MECLİS'İ FESHEDİP, GÖREVİNE DEVAM EDEBİLİYOR

Ercoşkun, aynı soruyu Fransa'daki yarı başkanlık sistemi üzerinden yanıtladığı açıklamalarında ise, şöyle konuştu: "Fransa'da Cumhurbaşkanı Millet Meclisi'ni tek taraflı feshetme yetkisine sahiptir. Yine Fransa'da Meclis üyelerinin çoğunluğunun Cumhurbaşkanı ile farklı siyasi gruptan olması halinde Cumhurbaşkanı Meclis'i feshedebilir. Cumhurbaşkanı Meclis'i fethettikten sonra görevine devam eder.

TÜRKİYE'DE YENİ DÖNEMDE MECLİS, CUMHURBAŞKANINI GÖREVDEN ALABİLİR Mİ?

Milletvekili Ercoşkun, "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçildiğinde Meclis, Cumhurbaşkanını görevden alabilecek mi?" şeklindeki bir başka soruyu şöyle yanıtladı:

"Meclis, Cumhurbaşkanını tek taraflı görevden alamaz. TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu (360) ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu durumda da TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılır."

"FRANSA'DA CUMHURBAŞKANI SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİREMEZSE..."

Milletvekili Ercoşkun, aynı soruyu Fransa'daki başkanlık sistemi üzerinden yanıtlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'da Cumhurbaşkanı görevini icra etmesiyle açıkça uyumsuzluk teşkil edecek şekilde sorumluluklarını yerine getirememe hallerinde azledebilir. Soruşturma açılması için Üst Meclis'teki Senatörlerin ve Alt Meclis'teki vekillerin yüzde 10'unun talebi aranır. Ardından parlamentonun her iki kanadının 3'te ikisinin, Yüksek Mahkemeyi teşkil edecek vekilleri seçmek üzere toplanıp onay vermesi gerekir."

ERCOŞKUN'DAN İSPATLI AÇIKLAMALARLA TARTIŞMALARA SON NOKTA

Milletvekili Ercoşkun, Türkiye ile Fransa ülkelerindeki hükümet sistemleri üzerinden yaptığı kıyaslamalı anlatımıyla, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Başkanlık Sistemi'nin birbirine benzediği ve yeni sistemin Türkiye'de uygulanmasının sakıncalı olduğu yönündeki muhalif tartışmalara bu ispatlı açıklamalarla son noktayı koydu.