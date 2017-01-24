FUAT ÇAPA İLE DEVAM...

Necip Çarıkçı, Fuat Çapa ile yollarına devam ettiklerini söyledi.

Haber: Uğur BALABAN

Pazar günü deplasmanda oynanan ve 3-1 kaybedilen Sivaspor karşılaşmasının ardından Boluspor'un teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıracağı iddialarını değerlendiren Çarıkçı, bu söylentileri kimlerin ve neden çıkarttığına bakmak gerektiğini, Boluspor'un 3 maçta teknik direktör değiştirecek bir kulüp olmadığını ifade etti.

Teknik direktör ile ilgili bu tür konuşmaların "tuhaf ve yanlış" olduğunu dile getiren Çarıkçı, "Boluspor Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yoluna devam ediyor." diye konuştu.

Çarıkçı, takımda sakat oyuncuların olduğunu, takıma yeni katılan oyuncuların da adaptasyon süreci için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar için yaklaşık 20–25 gün arasında bir süre lazım. Bu hafta sonu kendi sahamızdaki Elazığspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Bu maçtan sonra 15 günlük bir boşluk var. Bu süre içerisinde sakat olan oyuncularımız iyileşmiş ve takıma yeni katılan oyuncularımızın da adaptasyon süreci tamamlanmış olur."

Elazığspor maçını kazanmak istediklerini ifade eden Çarıkçı, bu maçtan sonra güzel günlerin kendilerini beklediğini sözlerine ekledi.