Futbol Hakemliği Kursu açılıyor

Bolu İl Hakem Kurulu tarafından açılacak olan futbol aday hakem kursu açılacak. Kursa katılmak isteyenler www.bolutffhgd.org adresinden ulaşılacak olan başvuru formu ve başvuru dilekçesini doldurup İl Hakem Kuruluna müracaat edilebilecek

Haber: Uğur BALABAN

Bolu Hakemler Derneği'nden alınan bilgiye göre, kurs için yeterli müracaat alındıktan sonra açılacak olan kurs 3 gün sürecek. Kurs sonu yapılacak olan yazılı ve atletik testi gecen adaylara gerekli evrakları tamamladıktan sonra müsabakalarda görev verilmeye başlanılacak. Kursun Şubat ayının başında başlaması bekleniyor. Açılacak aday hakem kursunu, eğitimi ve atletik testleri başarı ile tamamlayan adayların maçlarda görev alabilmeleri için şu belgeleri tamamlamaları gerekiyor.

A. Resmi bir sağlık kurumunun sağlık kurulundan son 6 ayda alınmış, dahiliye, göz, psikiyatri (Psikiyatri uzmanının olmadığı yerlerde nöroloji), hariciye, kulak burun boğaz uzmanlarından ‘’ Futbol hakemliği yapabilir veya lens ile futbol hakemliği yapabilir’’ onaylı kurul raporu,

B. Cumhuriyet Savcılığından son altı ay içinde arşivli adli sicil kaydı almış olmak,

C. En az 16 yaşında olmak (18 Yaşından küçükler için kaza-i rüşt veya anne/baba muvakkatini almış olmak),

D. Atletik yapıya sahip olmak ve erkekler için 1.70 metre, kadınlar için ise 1.60 metreden kısa olmamak.

E. Noter onaylı nüfus cüzdanı örneği veya vukuatlı nüfus kayıt belgesi,

F. Öğrenim belgesi,

G. Aday Hakem Kursunu başarı ile tamamlamış Kurs sonu yapılacak yazılı ve atletik testlerde (12 Dakika x 2600 Metre) başarılı olmak.