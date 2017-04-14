GAMZE ÇELİK MİLLİ TAKIM KAMPINDA

Bolu Belediyespor Atletizm takımı sporcularımızdan Türkiye 1.si Gamze Çelik, İzmir’de gerçekleştirilen Milli Takım hazırlık kampına davet edildi.

Haber: Uğur BALABAN

Atletizm Takımı sporcumuz Gamze Çelik İzmir’de gerçekleştirilen Milli Takım kampına davet edildi. Çoklu Branşlar Türkiye 1.si Gamze Çelik 22-23 Nisan tarihinde İzmir'de yapılacak olan Çoklu Branşlar Milli Takım müsabakaları için hazırlık kampına davet edildi. Kampa katılan Çelik günde çift antrenman yaparak şampiyonada derece yapmak için hazırlıklarına devam ediyor.

KULÜBÜME TEŞEKKÜR EDERİM

İl faaliyetlerinin yoğun olması nedeniyle Milli Takım kampına katılamayan Bolu Belediyespor Antrenörü Özlem Yavuz Süzek, “Sporcum Gamze, çoklu branşlarda üst düzey bir sporcu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Başarılarının devamı, daha iyi bir sporcu olma yolunda Antrenörü olarak da desteğimi sonuna kadar devam ettireceğim” dedi. Süzek son olarak “Bolu Belediyespor Kulübü Yönetimine ve Gençlik Spor İl Müdürü Şahin Ertem'e sağladıkları imkânlar için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.