Garajla birlikte kül oldu

İlimiz merkezine bağlı Mesciçele Köyü Madenler Mahallesinde meydana gelen araç yangınında bir otomobil ve otomobilin bulunduğu demonte garaj tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Haber; Uğur BALABAN

Dün gece saatlerinde çelik sistem demonte araç garajında park halinde bulunan otomobil nedeni bilinmeyen sebeple çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Otomobilin bulunduğu tek araçlık garajdan geriye ise branda demirleri kaldı. 06 GFB 72 plakalı araçta neden yangın çıktığı belirlenemezken araç garajının evlerden uzak olması olası bir faciayı önledi. Yangının çıktığı Mesciçele köyünün il merkezine 23 kilo metre uzaklıkta olması sebebiyle yangına geç müdahale etmek durumunda kalan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri son günlerde yaşanan park halindeki araç yangınlarına dikkat çekti.