Aydın Hitit

Son dört lig maçımız,

Üç mağlubiyet, bir beraberlik,

On dört yedik, dört attık…

Bu işte bir gariplik var,

Dört hafta önce lidersin,

Dört hafta sonra yedi puan geridesin.

Evet, bir takım Form düşüklüğü gösterebilir,

Fakat bu kadar olabileceğini tahmin etmemiştik…

Neyse her şerden bir HAYIR doğar derler,

Her inişin de bir çıkışı olacaktır…

Olacağına da inanıyorum…

Şöyle ki;

Yukarıda son dört karşılaşma dedik,

İlk ikisi kulübe zaafından, fakirliğinden olduğunu düşünüyorum,

Artı sakat ve cezalılar,

Hem fakirsin, hem de mağdursun…

Son ikisine yani Manisa ve Sivas karşılaşmalarında hem kulübe doldu hem de sakatlar yoluna girdi,

Şunu söylemek istiyorum;

Makinenin dişlileri çalışmaya başladığında,

Kısa zamanda yukarıya tekrar zıplarız diye düşünüyorum,

Son Sivas 3-1 skoru aldatmasın,

Altmışa kadar ciddi olarak oyunun içindeydik,

Oyunu tuta tuta giderken,

Net iki pozisyonu heba ettik ve yenildik…

Özetle;

Ekimiz iyi elemanlardan kurulu ve biz bu ligi ciddi zorlarız…

*****

Amatör ligimizde klasman guruplarından dört takım play-off a kalmıştı,

Göynük, Mudurnu, Yeniçağa ve Kıbrısçık,

21 Ocakta son iki ekipte belli oldu,

Bolu belediye ve Elvan İnş. Kızıkspor…

Tüm ekiplere başarılar diliyorum.