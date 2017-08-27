Gaziantep 4-1 yana dağıldı

Haber: Gökhan AKSOY
Stat: G.Antep Kalyon
Hakem: Yiğit Arslan, Ata Yıldırım, Hüseyin Aylak, Ahmet Turan Timuroğlu
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Şenol Can, İlker Günaslan, Hüseyin Polat, Hasan Genç, Zeki Sinanoğlu, Müslüm Talşik (64' Gökhan Çamur), Oktay Aydın, Harun Enes Nural, Serhan Yılmaz, Mehmet Sait Üzümcü (79' Mehmet Kasım Doğala)
Manisaspor: Emrullah Şalk, Berkay Samancı, Hikmet Balioğlu, Daniel Dimov, Abdülkadir Korkut (76' Fahri Akyol), Mustafa Sevgi, Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı (80' Iyayi Atiemwen), Bilal Sebaihi (84' Uğur Pamuk), Slavko Perovic, Axel Meye
Goller: DK 27: Daniel Dimov (Manisaspor), DK 57: Daniel Dimov (Manisaspor), DK 65: Mustafa Sevgi (Manisaspor), DK 71: Mustafa Sevgi (Manisaspor), DK 90: (Gaziantepspor)
Sarı Kartlar: DK 9: Abdülkadir Korkut (Manisaspor), DK 77: Zeki Sinanoğlu (Gaziantepspor), DK 82: Gökhan Çamur (Gaziantepspor), DK 88: Oktay Aydın (Gaziantepspor)