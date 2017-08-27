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Gaziantep 4-1 yana dağıldı

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Gaziantep 4-1 yana dağıldı
TFF 1.Lig 3. haftasında Gaziantepspor ile Manisaspor Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Manisaspor 4-1 kazandı.

Haber: Gökhan AKSOY

Stat: G.Antep Kalyon

Hakem: Yiğit Arslan, Ata Yıldırım, Hüseyin Aylak, Ahmet Turan Timuroğlu

Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Şenol Can, İlker Günaslan, Hüseyin Polat, Hasan Genç, Zeki Sinanoğlu, Müslüm Talşik (64' Gökhan Çamur), Oktay Aydın, Harun Enes Nural, Serhan Yılmaz, Mehmet Sait Üzümcü (79' Mehmet Kasım Doğala)

Manisaspor: Emrullah Şalk, Berkay Samancı, Hikmet Balioğlu, Daniel Dimov, Abdülkadir Korkut (76' Fahri Akyol), Mustafa Sevgi, Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı (80' Iyayi Atiemwen), Bilal Sebaihi (84' Uğur Pamuk), Slavko Perovic, Axel Meye

Goller: DK 27: Daniel Dimov (Manisaspor), DK 57: Daniel Dimov (Manisaspor), DK 65: Mustafa Sevgi (Manisaspor), DK 71: Mustafa Sevgi (Manisaspor), DK 90: (Gaziantepspor)

Sarı Kartlar: DK 9: Abdülkadir Korkut (Manisaspor), DK 77: Zeki Sinanoğlu (Gaziantepspor), DK 82: Gökhan Çamur (Gaziantepspor), DK 88: Oktay Aydın (Gaziantepspor)

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