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Gazişehir Gaziantep’te Adama Ba 3 ay yok

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Gazişehir Gaziantep’te Adama Ba 3 ay yok
TFF 1. Lig ikinci haftasında evinde karşılaştığı Gaziantepspor maçında sakatlanan Gazişehir Gaziantep'in orta saha oyuncusu Adama Ba'nın 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

TFF 1’inci Lig’de Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nün Gaziantepspor ile karşılaştığı maçta sırtına aldığı darbe sonucu sakatlanan orta saha oyuncusu Adama Ba’nın, omurga kemiğindeki çatlak nedeniyle 3 ay forma giyemeyeceği açıklandı.

Hastanede yapılan tetkiklerde omurgasında bulunan L3 transvers proses kemiğinde çatlak olduğu tespit edilen Adama Ba’nın, 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi; “Yapılan incelemeler sonucunda oyuncumuzun, omurgasında bulunun L3 transvers proses kemiğinde çatlak tespit edilmiştir. Genç futbolcumuz Adama Ba’nın tedavisine başlanmış olup, futbolcumuz yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacaktır. Futbolcumuz Adama Ba’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi. 

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