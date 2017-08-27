Geleneksel Panayır için ihaleler başlıyor

Geleneksel olarak gerçekleştirilen Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı için dükkan ihaleleri tarihleri belli oldu.

Haber: BMA Başlangıç tarihi bilinmeyen, geçmişi yıllar öncesine dayanan, Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı’nın ilki 15-16-17 Eylül, ikincisi 29-30 Eylül ve 1 Ekim’de yapılacak. 5 Eylül Salı günü 14.00´te lunapark, 6 Eylül Çarşamba günü 13.30´da köfterciler, aynı gün 14.30´da kahvehaneler, saat 14.40´da pastaneler, saat 15.00´te WC’ler ve saat 15.30’da lokantaların ihalesi encümen huzurunda Gerede Belediyesi Meclis Salonunda yapılarak kiraya verilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını ihale saatinden önce yatırarak dilekçe ile müracaat etmeleri gerektiği ve kiralamaktan vazgeçenlerin geçici teminatlarının belediyeye devredileceği açıklandı. Gerede Belediyesi’nden yapılan açıklamada ayrıca kiralanan köfteci, kahvehane, pastane, wc, lokanta dükkânlarının amacı dışında faaliyette bulunamayacağı, belirtilen dükkanların kiraya verilip verilmemesinin belediye encümeni kararına bağlı olduğu duyuruldu.