Geleneksel Türk Sanatı Ebru Kursu Başladı

3 Nesil 4 Mevsim tatil anlayışı ile hizmet veren Narven, eğlence aktivitelerine şimdi de sanat etkinliklerini ekledi.

Geleneksel Türk sanatlarından olan Ebru Kursu ve Ahşap Boyama Kursu, Görsel Sanatlar Öğretmeni Meral Balcı ve Resim Öğretmeni Çiğdem Yılmaz tarafından veriliyor.

26 Ocak Perşembe günü Narven Sanat Sokağı’nda başlayan Ebru Kursu ve Ahşap Boyama Kursu yarıyıl tatili boyunca her gün 16.00-19.00 saatleri arasında veriliyor. Kurs için herhangi bir yaş sınırlaması yok. Ayrıca katılımcıların herhangi bir malzeme getirmesi de gerekmiyor.

Ebru kursunda, ilk olarak ebru sanatının tarihi, kökeni ve yapımında kullanılan malzemelerin tanıtılması ile başlanarak kitre, fırça, öd ve boya yapımı anlatılıyor. Battal tekniği, gelgit tekniği, şal tekniği ve çiçek ebru yapımı da uygulamalı olarak öğretiliyor.

Daha sonra öğrenciler, Ebru sanatını öğretmenlerinin gözetiminde kendi hazırladıkları teknelerde deneme imkânı buluyorlar. Üç ders saati sonunda öğrenciler çalışmalarını kurutma raflarına bekleterek ilk Ebru eserlerini yapmış oluyorlar. Kursun sonunda tüm çalışmalar Narven Sanat Sokağı’nda sergilenerek diğer misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Ahşap Boyama Kursu Narven Sanat Sokağı’nda

Ahşap boyama kursunda öğrencilere ahşap boyama sanatı, renk bilgisi, akrilik ile ahşap ürün tasarımı gibi konularda eğitim veriliyor. Temel renk bilgisi ve boyama eğitimi alan öğrenciler daha sonra Bolu’nun Kahramanlık Simgesi olan Köroğlu maketi ile Narven ormanından toplanan çam kozalaklarını boyuyorlar.

Öğrencilerin boyadıkları Köroğlu maketi ve çam kozalakları Narven hatırası olarak öğrencilere hediye ediliyor.

Davarcıoğlu İlk Ebru Çalışmasını Narven’de Yaptı

Ebru Kursuna Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu’da büyük ilgi gösterdi.Yarıyıl tatilini torunları ile birlikte Narven’de geçiren Sayın Davarcıoğlu, “Tatil için Narven’e gelen çocuklar eğlencenin yanı sıra sanat aktivitelerine de katılıyorlar. Bu çocuklarımız için oldukça faydalı bir etkinlik. Narven’isanata ve sanatçıya verdiği destekten ötürü kutluyorum” dedi.

Kurslara katılım, Narven’de konaklayan misafirler ile sınırlı değil. Bolu’dan da kurslara katılmak isteyenler 444 6 414 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabiliyor.