Gelişim liginden iki galibiyet

Bolu Gelişim takımları bu hafta Atiker Konyaspor ile karşılaştılar. Gelişim liginde toplam beş karşılaşma oynandı.

Bu karşılaşmalarının üçünü Atiker Konyaspor kazanırken iki maçı da Bolu Gelişim takımı kazandı. Haber: Barış GÜZELTÜRK Bolu Gençlik Geliştirme Merkezi U – 19, U – 17, U – 16, U – 15, U – 14 takımları Atiker Konyaspor ile oynadığı 5 maçta rakip kaleye 6 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. U – 19 Ligi 30. Hafta Atiker Konyaspor 1 – 4 Boluspor ( 2.) U – 17 Ligi 30. Hafta Atiker Konyaspor 1 – 2 Boluspor ( 6) U – 16 Ligi 30. Hafta Boluspor 0 – 1 Atiker Konyaspor U – 15 Ligi 30. Hafta Atiker Konyaspor 1 – 0 Boluspor U – 14 Ligi 30. Hafta Boluspor 0 – 3 Atiker Konyaspor