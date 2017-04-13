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Gelişim liginden iki galibiyet

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Gelişim liginden iki galibiyet
Bolu Gelişim takımları bu hafta Atiker Konyaspor ile karşılaştılar. Gelişim liginde toplam beş karşılaşma oynandı.

Bu karşılaşmalarının üçünü Atiker Konyaspor kazanırken iki maçı da Bolu Gelişim takımı kazandı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Bolu Gençlik Geliştirme Merkezi U – 19, U – 17, U – 16, U – 15, U – 14 takımları Atiker Konyaspor ile oynadığı 5 maçta rakip kaleye 6 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

U – 19 Ligi 30. Hafta

Atiker Konyaspor 1 – 4 Boluspor ( 2.)

U – 17 Ligi 30. Hafta 

Atiker Konyaspor 1 – 2 Boluspor ( 6)

U – 16 Ligi 30. Hafta

Boluspor 0 – 1 Atiker Konyaspor

U – 15 Ligi 30. Hafta

Atiker Konyaspor 1 – 0 Boluspor

U – 14 Ligi 30. Hafta

Boluspor 0 – 3 Atiker Konyaspor

 

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