Gelişim liginden iki galibiyet

Bu karşılaşmalarının üçünü Atiker Konyaspor kazanırken iki maçı da Bolu Gelişim takımı kazandı.
Haber: Barış GÜZELTÜRK
Bolu Gençlik Geliştirme Merkezi U – 19, U – 17, U – 16, U – 15, U – 14 takımları Atiker Konyaspor ile oynadığı 5 maçta rakip kaleye 6 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
U – 19 Ligi 30. Hafta
Atiker Konyaspor 1 – 4 Boluspor ( 2.)
U – 17 Ligi 30. Hafta
Atiker Konyaspor 1 – 2 Boluspor ( 6)
U – 16 Ligi 30. Hafta
Boluspor 0 – 1 Atiker Konyaspor
U – 15 Ligi 30. Hafta
Atiker Konyaspor 1 – 0 Boluspor
U – 14 Ligi 30. Hafta
Boluspor 0 – 3 Atiker Konyaspor